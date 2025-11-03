Политолог объяснил, почему даже 50 Tomahawk не смогут нанести ущерба России

Потенциальные поставки 50 американских крылатых ракет Tomahawk Украине не изменят динамику фронта. Об этом заявил турецкий политолог Энгин Озер в беседе с РИА «Новости».

«Пятьдесят Tomahawk не смогут замедлить продвижение России. Для серьёзного ущерба потребовались бы сотни ракет», — заявил Озер.

Специалист связал усиление жёсткости высказываний Вашингтона с намерением американской администрации перевести конфликт в замороженное состояние. По его оценке, принципиальным затруднением стало то, что администрация американского президента Дональда Трампа стала поддерживать позицию Евросоюза и Великобритании относительно необходимости приостановки боевых действий.

Эксперт считает, что ограниченная партия из примерно пятидесяти ракет не сможет нанести сколь-либо значительного урона российским вооружённым силам. Для достижения заметного эффекта на фронте, подчеркнул он, потребовалось бы задействовать несколько сотен таких крылатых ракет.

Политолог также обратил внимание на то, что применение военных поставок в качестве инструмента дипломатического давления способно нарушить переговорный процесс. В настоящее время, согласно его мнению, стороны уже достигли определённого взаимопонимания, что создаёт предпосылки для политического урегулирования при наличии доброй воли с обеих сторон.

Европа же уверена в обратном. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил за оснащение украинской армии ракетами Tomahawk с возможностью применения по территории России, назвав это условием сдерживания Москвы. Он считает, что такие меры помогут ослабить силы РФ. Политик выразил надежду, что ВСУ получат необходимые средства для нанесения ударов по российской территории.