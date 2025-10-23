Сектор Газа
23 октября, 07:15

Премьер-министр Финляндии призвал США передать Украине ракеты Tomahawk

Обложка © ТАСС / AP / Omar Havana

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил о необходимости поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk для поражения целей на российской территории. По его мнению, такие меры требуются для «сдерживания» России.

«Я очень надеюсь, что они получат необходимые возможности для ударов по России и самообороны»,подчеркнул финский политик в интервью изданию Politico.

По мнению политика, Россия якобы представляет собой перманентную угрозу безопасности, что обуславливает необходимость предоставления Украине вооружения для защиты. Он также считает, что для урегулирования конфликта союзники Киева должны обладать военной мощью, сопоставимой или превосходящей российскую.

Трамп заявил, что только США знают, как использовать ракеты Tomahawk

Ранее появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп на встрече с главарём киевского режима Владимиром Зеленским развеял надежды Киева на скорую передачу крылатых ракет Tomahawk. По информации, полученной из источников в американских правительственных кругах, республиканец дал понять бывшему комику, что Украине не стоит ожидать скорых поставок «Томагавков».

