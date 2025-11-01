Военкор Котенок предсказал крах «сделки-по-трампу» в случае поставок Tomahawk Киеву

Военкор и аналитик Юрий Котенок жёстко отреагировал на сообщение о том, что Пентагон одобрил передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. По его мнению, это решение Вашингтона сводит на нет любую вероятность заключения какой-либо сделки по урегулированию конфликта на Украине.

Котенок в своём телеграм-канале подчеркнул, что Россия будет вынуждена дать серьёзный ответ на подобные шаги.

«Даже если и даст, даже если и попробуют «Томагавками», нам придётся отвечать больно. Значит, вероятность «сделки-по-трампу» снижается. Сделки не будет», — прогнозирует эксперт.

При этом военкор признал, что новые ракеты могут создать для российской армии опредёленные тактические трудности. Однако он уверен, что даже такое мощное оружие, как «Томагавки», не сможет коренным образом изменить ход специальной военной операции.

Напомним, что окончательное решение по передаче ракет должен принять президент США Дональд Трамп. В Пентагоне же оценили, что эти поставки не нанесут ущерба оборонному потенциалу самих Соединенных Штатов.

BGM-109 Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) — американская высокоточная крылатая ракета. Летит на 2500 км, на малой высоте, что делает её малозаметной. Запускается с кораблей, подлодок и установок. Применяется США с 1980-х для точечных ударов по ключевым целям без риска для своих войск. Главный инструмент силового воздействия на расстоянии.