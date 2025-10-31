Пентагон одобрил поставку «Томагавков» Киеву. Теперь решение за Трампом

Напомним, что во время последней встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Дональд Трамп не внёс ясности в вопрос передачи «Томагавков» Киеву, несмотря на настойчивые уговоры гостя. Источники СМИ в американской прессе тогда утверждали, что Украине не стоит рассчитывать на подвижке в этой теме в ближайшем будущем. Но, зная непостоянство главы США, можно поверить, что он успел передумать.