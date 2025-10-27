Россия и США
27 октября, 07:39

В Европе заявили, что «Буревестник» долетит до любой точки планеты, в отличие от «Томагавка»

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной силовой установкой способна поразить любую точку на планете, в то время как дальность американского «Томагавка» ограничена. Об этом заявил экс-офицер ВС Швеции Микаэль Вальтерссон.

«Ракеты «Томагавк» могут пролететь более 1 тыс. км, но для этого необходимо находиться довольно близко к противнику», — приводит слова эксперта RT.

Тем не менее, ракета, оснащённая ядерным двигателем, способна достичь любой географической координаты на Земле и совершить множество оборотов вокруг планеты, подытожил он.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник», подчеркнув её важность для ядерного потенциала РФ и распорядившись засекретить разработку. СМИ пишут, что после слов российского лидера в Лондоне занервничали.

