Трамп не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине

Американский лидер Дональд Трамп не рассматривает возможность поставки Киеву ракет Tomahawk. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с журналистами на борту своего самолёта по пути из Флориды в Вашингтон.

На вопрос о планах администрации по передаче ракет Украине президент США дал отрицательный ответ. Тогда журналисты спросили, рассматривает ли он такой шаг, на что Трамп вновь ответил отрицательно.

При этом хозяин Белого дома не исключил изменения позиции в будущем, но заверил, что в настоящее время он этого не сделает.