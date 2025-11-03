Трамп не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /
Американский лидер Дональд Трамп не рассматривает возможность поставки Киеву ракет Tomahawk. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с журналистами на борту своего самолёта по пути из Флориды в Вашингтон.
На вопрос о планах администрации по передаче ракет Украине президент США дал отрицательный ответ. Тогда журналисты спросили, рассматривает ли он такой шаг, на что Трамп вновь ответил отрицательно.
При этом хозяин Белого дома не исключил изменения позиции в будущем, но заверил, что в настоящее время он этого не сделает.
Ранее Пентагон официально дал Белому дому добро на поставки крылатых ракет «Томагавк» на Украину. Окончательное решение оставалось за Дональдом Трампом. Напомним, что во время последней встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США не внёс ясности в вопрос передачи «Томагавков» Киеву, несмотря на настойчивые уговоры гостя. Источники СМИ в американской прессе тогда утверждали, что Украине не стоит рассчитывать на подвижке в этой теме в ближайшем будущем.
