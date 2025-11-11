Главный переговорщик Украины прибыл в Стамбул для «разблокировки» обменов
Украинская делегация после переговоров в Стамбуле. Обложка © X / Rustem Umerov
Глава украинской делегации на переговорах с Россией, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров прилетел в Стамбул, чтобы запустить диалог по обмену пленными и телами погибших. Об этом он объявил в Телеграм-канале.
«Только что прибыл в Стамбул. В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы разблокировать процесс обменов. Будут встречи на днях, в частности, в Турции. Вопрос именно об этом — возобновить обмены», — пишет главный переговорщик Украины.
Первый раунд переговоров России и Украины в Турции в этом году состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «1000 на 1000». 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. В ходе встречи была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим, российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на 2-3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Киев в хамской манере отклонил данное предложение. А 23 июля между представителями России и Украины в закрытом формате в Стамбуле третий раунд переговоров. Сейчас Киев не отвечает на предложенный Россией проект мирного соглашения.
