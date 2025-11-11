Главный переговорщик Украины прибыл в Стамбул для «‎разблокировки» обменов

Глава украинской делегации на переговорах с Россией, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров прилетел в Стамбул, чтобы запустить диалог по обмену пленными и телами погибших. Об этом он объявил в Телеграм-канале.

«Только что прибыл в Стамбул. В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы разблокировать процесс обменов. Будут встречи на днях, в частности, в Турции. Вопрос именно об этом — возобновить обмены», — пишет главный переговорщик Украины.