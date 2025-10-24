Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что именно Украина препятствует продвижению переговорного процесса.

«Мы видим, что именно Украина затягивает переговоры. Именно Украина не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать», — сказал Дмитриев журналистам в Вашингтоне, куда прибыл в пятницу по приглашению американской стороны.

Он отметил, что Россия, со своей стороны, продолжает придерживаться линии на диалог и выступает за политико-дипломатическое урегулирование, однако Киев не проявляет заинтересованности в конструктивных контактах.

Ранее Дмитриев заявлял, что в мире растёт понимание необходимости прямых переговоров между Россией и США для снижения напряжённости и продвижения мирных инициатив. При этом, по его словам, ряд стран, включая Великобританию и государства ЕС, пытаются помешать возобновлению диалога, опасаясь изменения баланса влияния. Тема переговоров и возможных мирных форматов регулярно поднимается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и усиливающегося давления западных санкций.