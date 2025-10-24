Прибывший в США посланник Путина раскритиковал Байдена и предострёг Трампа

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что политические установки бывшего президента США Джо Байдена являются ложными и неэффективными.

«Позиции Байдена, ложные нарративы Байдена, которые пытаются навязать администрации Трампа, мы видели, что они не сработали никогда. Мы будем до американских коллег доносить, что нельзя становиться Байденами, нельзя следовать ложным, абсолютно неправильным, провальным подходам Байдена и его администрации», — подчеркнул Дмитриев.

Он отметил, что Россия намерена продолжать разъяснять свою позицию американской стороне, выступая за прямой и прагматичный диалог, свободный от идеологических установок предыдущей администрации США.

Ранее глава РФПИ уже заявлял, что Европа и Великобритания пытаются помешать прямым переговорам Путина и Трампа, опасаясь ослабления своего влияния. Дмитриев курирует международные инвестиционные проекты России и не раз выступал посредником в неформальных контактах между Москвой и западными деловыми кругами.