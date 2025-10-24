Соединённые Штаты отказались поддержать заявление Украины, обвиняющее Россию в нарушении Устава ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

В заявлении, оглашённом перед заседанием Совета Безопасности ООН, действия России были охарактеризованы как неспровоцированная война против Украины. Документ поддержали более 40 государств, включая страны Евросоюза, Великобританию и Японию, однако американская делегация в их число не вошла.

Российская сторона неоднократно заявляла, что специальная военная операция была вызвана угрозами национальной безопасности из-за расширения НАТО. Москва также указывала на систематическое нарушение прав русскоязычного населения на Украине, где с 2014 года проводится политика ограничения использования русского языка при одновременном предоставлении льгот другим языкам национальных меньшинств.

Напомним, в конце сентября Соединённые Штаты тоже воздержались от поддержки совместного антироссийского заявления, инициированного Украиной и рядом других стран перед заседанием Совета Безопасности ООН. Инициатива, выдвинутая главой МИД Украины Андреем Сибигой и содержавшая необоснованные обвинения в адрес, была одобрена Евросоюзом, Канадой, Японией и Новой Зеландией.