Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 16:07

США не поддержали очередное антироссийское заявление Украины в ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Соединённые Штаты отказались поддержать заявление Украины, обвиняющее Россию в нарушении Устава ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

В заявлении, оглашённом перед заседанием Совета Безопасности ООН, действия России были охарактеризованы как неспровоцированная война против Украины. Документ поддержали более 40 государств, включая страны Евросоюза, Великобританию и Японию, однако американская делегация в их число не вошла.

Российская сторона неоднократно заявляла, что специальная военная операция была вызвана угрозами национальной безопасности из-за расширения НАТО. Москва также указывала на систематическое нарушение прав русскоязычного населения на Украине, где с 2014 года проводится политика ограничения использования русского языка при одновременном предоставлении льгот другим языкам национальных меньшинств.

«Русские на коне»: На Украине признали дипломатическое превосходство России
«Русские на коне»: На Украине признали дипломатическое превосходство России

Напомним, в конце сентября Соединённые Штаты тоже воздержались от поддержки совместного антироссийского заявления, инициированного Украиной и рядом других стран перед заседанием Совета Безопасности ООН. Инициатива, выдвинутая главой МИД Украины Андреем Сибигой и содержавшая необоснованные обвинения в адрес, была одобрена Евросоюзом, Канадой, Японией и Новой Зеландией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • США
  • ООН
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar