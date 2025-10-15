Украина признала, что Россия остаётся влиятельным игроком на международной арене, несмотря на все попытки Запада её изолировать. Об этом заявил постоянный представитель постсоветской республики в ООН, бывший посол в Германии Андрей Мельник.

«Россияне блестяще владеют настроениями в ООН. Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать», – сказал дипломат в эфире телеканала «Суспiльне».

Мельник отметил, что Москва выстраивает тесные отношения со странами Глобального Юга, а число государств, желающих присоединиться к БРИКС, постоянно растёт. По его словам, представления о полной международной изоляции России не соответствуют реальности.

«Русские грамотно используют такие нюансы, их влияние нельзя недооценивать. У них огромное дипломатическое присутствие, сотни опытных дипломатов. Нужно признать, что россияне здесь на коне», – подчеркнул украинский постпред.

Ранее Life.ru писал, что Андрей Мельник уже называл изоляцию России главной целью украинской дипломатии. Он заявил, что Киев будет искать поддержку среди стран, которые не хотят делать выбор между Москвой и Западом.