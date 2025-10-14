Постпред Украины в ООН назвал главной целью изоляцию России

Основной задачей украинской дипломатии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке остается консолидация международной поддержки страны и дальнейшая изоляция Российской Федерации. О таких приоритетах в интервью изданию «Суспільное» сообщил постоянный представитель Украины при организации, экс-посол в Германии Андрей Мельник.

«Безусловно, все усилия и впредь будут сосредоточены на достижении этой цели — изоляции России и усилении поддержки Украины», — подчеркнул постпред.

Мельник добавил, что для достижения этих целей дипломатам предстоит активно искать компромиссы с теми государствами, которых напрягает необходимость делать однозначный выбор между Украиной и Россией.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что диалог с Россией должен проходить в два этапа — сначала давление, затем переговоры. Он напомнил о переговорах Рейгана и Горбачева, подчеркнув, что холодная война закончилась лишь после того, как США, используя уязвимость СССР, усилили на него военное и экономическое давление.