9 октября, 12:12

В МИД Польши призвали говорить с Россией как Рейган с Горбачёвым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Диалог с Россией должен проходить в два этапа — сначала давление, затем переговоры. Об этом в колонке для The New York Times заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он сослался на пример общения между президентом США Рональдом Рейганом и генсеком Михаилом Горбачёвым, отметив, что конец холодной войне стал возможен только после того, как Вашингтон воспользовался слабостью СССР, усилив военное и экономическое давление.

Сикорский отметил, что аналогичный подход стоит применить и сейчас: продолжать поддержку Украины, «подрывать основы российской военной экономики» и использовать замороженные российские активы в Европе. Он также призвал Венгрию и Словакию прекратить закупку российской нефти и «прислушаться к Дональду Трампу».

Тем временем союзники по НАТО обсуждают возможность проведения учений на границе с Россией, а также ослабление правил для пилотов в ответ на якобы нарушения воздушного пространства альянса российскими беспилотниками и самолётами. Москва отвергает обвинения и называет их необоснованными.

