Дмитрий Медведев назвал победу самой важной целью для россиян

Для всех граждан России в настоящее время ключевой задачей является победа. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, выступая на Третьем Всероссийском форуме женского движения «Женщины, созидающие будущее».

«Мы понимаем, что является главным. Главное для всех нас — и для женщин, для всех семей — это победа», — сказал Медведев. Политик подчеркнул, что эта цель объединяет всех жителей страны, независимо от их социального статуса и положения.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России. Политик заявил, что это уже в сто первый раз, когда глава Белого дома позволяет себе угрожающие высказывания.