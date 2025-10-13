Медведев пошутил про подлодку в степях Украины

Говоря о возможной поставке ракет Tomahawk Киеву, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вспомнил шутку о подводной лодке в степях Украины, заявив, что

Политик провёл параллель с недавней переброской США подводных лодок к берегам России.

«Вроде отправки атомных подлодок поближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины», — пошутил зампред Совбеза РФ.

Фото © Telegram/Дмитрий Медведев

Это отсылка к советской шутке: «Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою».

Напомним, сегодня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России. Политик отметил, что глава Белого дома угрожает уже в сто первый раз.