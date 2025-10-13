Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 09:31

Медведев пошутил про подлодку в степях Украины

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Говоря о возможной поставке ракет Tomahawk Киеву, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вспомнил шутку о подводной лодке в степях Украины, заявив, что

Политик провёл параллель с недавней переброской США подводных лодок к берегам России.

«Вроде отправки атомных подлодок поближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины», — пошутил зампред Совбеза РФ.

Фото © Telegram/Дмитрий Медведев

Фото © Telegram/Дмитрий Медведев

Это отсылка к советской шутке: «Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою».

Напомним, сегодня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России. Политик отметил, что глава Белого дома угрожает уже в сто первый раз.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar