Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 11:52

МИД РФ: Номинация Бербок на пост главы 80-й Генассамблеи — плевок в адрес ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

В Министерстве иностранных дел России резко раскритиковали решение Германии выдвинуть бывшего главу МИД ФРГ Анналену Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«В год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией на столь высокий пост выдвигается фигура, пришедшая к власти с идеями оголтелого реваншизма и делающая карьеру на поддержке и реабилитации нацизма. Решение Берлина стало плевком в адрес всемирной организации», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что именно при Бербок немецкий МИД рекомендовал не приглашать делегации России и Белоруссии на памятные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны.

«Выходит, внукам гитлеровских палачей дозволено выдворять с празднований потомков тех, кто ценой 27 миллионов жизней освободил Европу от фашизма», — добавили в ведомстве.

«С особым цинизмом»: Политолог припомнил Бербок деда-нациста после избрания её председателем ГА ООН
«С особым цинизмом»: Политолог припомнил Бербок деда-нациста после избрания её председателем ГА ООН

Анналена Бербок давно известна в Европе своей скандальной манерой вести политику. Став в 2021 году первой женщиной-министром иностранных дел Германии, она быстро прославилась резкими и порой нелепыми заявлениями. Так, Бербок заявляла, что «Германия ведет войну против России», после чего в Берлине спешно оправдывались, что это «оговорка». Её упрекали в незнании элементарной географии и истории: Бербок путала Балтийское и Черное моря, а также не смогла правильно назвать столицы некоторых государств.

Карьера Бербок сопровождалась чередой громких скандалов. СМИ неоднократно ловили её на плагиате в книгах и докладах. В 2021 году выяснилось, что значительные суммы «премий» от партии «Зелёные» она не внесла в декларацию. Журналисты также вспоминали её скромный опыт: до политики Бербок работала журналисткой и ассистенткой, а в международной дипломатии до поста главы МИД не имела серьёзного опыта.

«Может, теперь заткнётся?» Бербок призвали держать язык за зубами из-за возможностей «Орешника»
«Может, теперь заткнётся?» Бербок призвали держать язык за зубами из-за возможностей «Орешника»

При этом министр стала символом радикальной антироссийской линии: она требовала «ослабить Москву любой ценой», активно продвигала поставки оружия Киеву и настаивала на ужесточении санкций против РФ. Даже внутри Германии её стиль называли «эмоциональным и дилетантским»: Бербок часто говорила без согласования с канцлером, вызывая скандалы в правящей коалиции.

Теперь же выдвижение Бербок на высокий пост в ООН вызывает возмущение не только в России, но и в самой Европе: критики напоминают, что дипломат с таким багажом ошибок и репутацией «скандальной зелёной активистки» вряд ли соответствует уровню международного арбитра.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Небензя напомнил о неуклюжих заявлениях Бербок в должности главы МИД Германии
Небензя напомнил о неуклюжих заявлениях Бербок в должности главы МИД Германии
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Анналена Бербок
  • МИД РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar