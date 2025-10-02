В Министерстве иностранных дел России резко раскритиковали решение Германии выдвинуть бывшего главу МИД ФРГ Анналену Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«В год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией на столь высокий пост выдвигается фигура, пришедшая к власти с идеями оголтелого реваншизма и делающая карьеру на поддержке и реабилитации нацизма. Решение Берлина стало плевком в адрес всемирной организации», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что именно при Бербок немецкий МИД рекомендовал не приглашать делегации России и Белоруссии на памятные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны.

«Выходит, внукам гитлеровских палачей дозволено выдворять с празднований потомков тех, кто ценой 27 миллионов жизней освободил Европу от фашизма», — добавили в ведомстве.

Анналена Бербок давно известна в Европе своей скандальной манерой вести политику. Став в 2021 году первой женщиной-министром иностранных дел Германии, она быстро прославилась резкими и порой нелепыми заявлениями. Так, Бербок заявляла, что «Германия ведет войну против России», после чего в Берлине спешно оправдывались, что это «оговорка». Её упрекали в незнании элементарной географии и истории: Бербок путала Балтийское и Черное моря, а также не смогла правильно назвать столицы некоторых государств.

Карьера Бербок сопровождалась чередой громких скандалов. СМИ неоднократно ловили её на плагиате в книгах и докладах. В 2021 году выяснилось, что значительные суммы «премий» от партии «Зелёные» она не внесла в декларацию. Журналисты также вспоминали её скромный опыт: до политики Бербок работала журналисткой и ассистенткой, а в международной дипломатии до поста главы МИД не имела серьёзного опыта.

При этом министр стала символом радикальной антироссийской линии: она требовала «ослабить Москву любой ценой», активно продвигала поставки оружия Киеву и настаивала на ужесточении санкций против РФ. Даже внутри Германии её стиль называли «эмоциональным и дилетантским»: Бербок часто говорила без согласования с канцлером, вызывая скандалы в правящей коалиции.

Теперь же выдвижение Бербок на высокий пост в ООН вызывает возмущение не только в России, но и в самой Европе: критики напоминают, что дипломат с таким багажом ошибок и репутацией «скандальной зелёной активистки» вряд ли соответствует уровню международного арбитра.