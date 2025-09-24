Соединённые Штаты отказались поддержать антироссийское заявление ряда стран перед заседанием Совбеза ООН по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представители Украины во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой выступили с инициативой, содержащей необоснованные обвинения в адрес Москвы. По словам министра, к заявлению Киева присоединились Евросоюз, Канада, Япония и Новая Зеландия. При этом он не упомянул Соединённые Штаты.