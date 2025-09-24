США не поддержали антироссийскую позицию перед заседанием СБ ООН по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti
Соединённые Штаты отказались поддержать антироссийское заявление ряда стран перед заседанием Совбеза ООН по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представители Украины во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой выступили с инициативой, содержащей необоснованные обвинения в адрес Москвы. По словам министра, к заявлению Киева присоединились Евросоюз, Канада, Япония и Новая Зеландия. При этом он не упомянул Соединённые Штаты.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть «всю изначальную территорию». Он подчеркнул необходимость терпения и финансовой поддержки со стороны европейских союзников и НАТО для достижения поставленной цели. При этом республиканец добавил, что хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не поспособствовали урегулированию конфликта на Украине. Хозяин Белого дома сообщил, что в любом случае желает России и Украине всего наилучшего, но считает, что конфликт ещё долго не закончится.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.