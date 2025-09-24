Интервидение
23 сентября, 21:26

США не поддержали антироссийскую позицию перед заседанием СБ ООН по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti

Соединённые Штаты отказались поддержать антироссийское заявление ряда стран перед заседанием Совбеза ООН по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представители Украины во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой выступили с инициативой, содержащей необоснованные обвинения в адрес Москвы. По словам министра, к заявлению Киева присоединились Евросоюз, Канада, Япония и Новая Зеландия. При этом он не упомянул Соединённые Штаты.

Трамп заявил, что Россия ведёт бесцельную борьбу на Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть «всю изначальную территорию». Он подчеркнул необходимость терпения и финансовой поддержки со стороны европейских союзников и НАТО для достижения поставленной цели. При этом республиканец добавил, что хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не поспособствовали урегулированию конфликта на Украине. Хозяин Белого дома сообщил, что в любом случае желает России и Украине всего наилучшего, но считает, что конфликт ещё долго не закончится.

BannerImage
Алена Пенчугина
