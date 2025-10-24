В США раскрыли, кто в Белом доме стал «вдохновителем» антироссийских санкций Трампа

Президент США Дональд Трамп принял решение о введении новых ограничительных мер против России из-за негативной оценки усилий Москвы по урегулированию украинского конфликта, озвученной госсекретарём Марко Рубио. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Агентство утверждает, что дипломат также отменил запланированную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после их телефонного разговора.

При этом представитель Белого дома Анна Келли подчеркнула, что президент Трамп сохраняет ведущую роль в формировании внешнеполитического курса. В Государственном департаменте также подтвердили единство команды вокруг руководящей роли американского лидера.