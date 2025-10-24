В США раскрыли, кто в Белом доме стал «вдохновителем» антироссийских санкций Трампа
Bloomberg: Трамп ввёл санкции против России по настоянию госсекретаря Рубио
Дональд Трамп и Марко Рубио. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп принял решение о введении новых ограничительных мер против России из-за негативной оценки усилий Москвы по урегулированию украинского конфликта, озвученной госсекретарём Марко Рубио. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Агентство утверждает, что дипломат также отменил запланированную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после их телефонного разговора.
При этом представитель Белого дома Анна Келли подчеркнула, что президент Трамп сохраняет ведущую роль в формировании внешнеполитического курса. В Государственном департаменте также подтвердили единство команды вокруг руководящей роли американского лидера.
Напомним, на днях администрация США ввела новый пакет санкций против ряда российских компаний, включая «Роснефть» и «Лукойл», объяснив это позицией Москвы по украинскому вопросу, при этом Дональд Трамп охарактеризовал ограничения как временную меру. Президент России Владимир Путин прокомментировал рестрикции, заявив, что Россия выработала к ним иммунитет. Трамп не оставил это без внимания, предложив посмотреть, что будет через полгода. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле готовы оценить последствия этих шагов через шесть месяцев, параллельно проводя тщательный анализ новых ограничений. Одновременно российская сторона подчеркнула, что разработает ответные меры, действуя исключительно в национальных интересах и не против кого-либо, а во благо себе. Сам Марко Рубио, кстати, настаивает, что Вашингтон по-прежнему хочет организовать встречу с представителями России.
