24 октября, 07:00

CNN узнал об удивлении советников Трампа из-за новых санкций против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Ближайшие советники президента США Дональда Трампа были удивлены его решением ввести санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, таких как «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации.

Как уточняют источники, внутренние обсуждения санкций продолжались несколько месяцев, и Трамп долго сомневался в этом шаге, опасаясь, что меры могут осложнить возможные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Однако, по словам американского лидера, его «инстинкты» подсказывали, что нужно двигаться в другом направлении в отношениях с Москвой.

На фоне подготовки к введению санкций Трамп встретился с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, который прибыл в Вашингтон с целью убедить президента в необходимости продолжения поддержки Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новые санкции приведут к резкому увеличению цен на нефть и нефтепродукты, в том числе и для самих США. По его мнению, эти рестрикции существенно не повлияют на российскую экономику. А вот Трамп настаивает, что эффект они дадут через полгода.

