Экс-советник Белого дома объяснил, почему США проиграют от санкций против России

Санкции США против российских нефтекомпаний могут обернуться для Вашингтона рисками, которых в Белом доме не просчитали. Об этом заявил советник по энергетической безопасности в администрации экс-президента Джо Байдена Амос Хохштейн, слова которого приводит Financial Times.

Издание отмечает, что на фоне избытка нефти на мировом рынке президент США Дональд Трамп переформатировал осторожную стратегию энергетической дипломатии, введя ограничения против двух крупнейших производителей из России.

«Если цена значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счёт повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники», — сказал Хохштейн.