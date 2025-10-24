Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 октября, 05:55

WSJ узнала о нелёгком выборе Трампа из трёх вариантов санкций против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп выбрал средний вариант антироссийских санкций из предложенных ему трёх. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

По данным издания, администрации Трампа были представлены три варианта санкций: жёсткий, направленный против российской промышленности и высокопоставленных руководителей; средний, затрагивающий российскую энергетическую отрасль, и более лёгкий, с ограниченными мерами. Президент США одобрил второй, средний вариант, поддержанный госсекретарём Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.

Ранее Трамп отреагировал на заявление Путина об устойчивости России к санкциям США. По мнению республиканца, влияние новых американских рестрикций станет понятно через полгода. Хозяин Овального кабинета прокомментировал заявление своего российского коллеги о том, что новые санкции не окажут значительного влияния на экономику Российской Федерации, отметив, что «рад за него».

BannerImage
Андрей Бражников
