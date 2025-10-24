Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить не только на РФ, но и на Киев

Американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп изучает различные подходы для оказания давления как на Россию, так и на главаря киевского режима Владимира Зеленского с целью достижения урегулирования украинского конфликта. Заявление Уитакера прозвучало в эфире телеканала Newsmax.

«Президент Трамп пытается изучить способы, чтобы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, довольно откровенно, на Владимира Зеленского, <...> чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, договориться о прекращении огня», — уверен американский постпред при НАТО.

Ранее Трамп отреагировал на заявление Путина об устойчивости России к санкциям США. По мнению республиканца, влияние новых санкционных ограничений США станет понятно через полгода. Хозяин Белого дома прокомментировал заявление своего российского коллеги о том, что новые санкции не окажут значительного влияния на экономику Российской Федерации, отметив, что «рад за него».