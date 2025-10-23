«По просьбе Трампа»: В Белом доме заявили о неожиданном решении Индии касательно закупок нефти у России

Индия сократила объёмы закупок российской нефти в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа. Такое заявление в ходе брифинга в Белом доме сделала официальный представитель американской администрации Каролин Левитт.

Пресс-секретарь подчеркнула, что администрация США продолжает призывать европейских союзников последовать примеру Дели и полностью отказаться от закупок российской нефти. Левитт также сообщила, что по информации американских властей, Китай якобы начал сокращать импорт энергоресурсов из России.

«Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента. Глава государства также призывает европейские страны, наших союзников, прекратить закупки российской нефти», — сказала Левитт.

Напомним, что Трамп ранее заявлял, что Индия «почти» прекратит закупать российскую нефть к концу 2025 года. По его утверждению, этот процесс остановить невозможно. При этом заверил, что не собирается давить на Китай ради этих целей.