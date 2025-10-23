Рубио заявил, что США всё еще хотят встретиться с российской стороной

Соединённые Штаты сохраняют заинтересованность во встрече с Россией и готовы к сотрудничеству. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы по-прежнему хотим встретиться с российской стороной. <...> Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», — сказал Рубио журналистам.

По его словам, переговоры с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прошли успешно, и стороны продолжат совместную работу.

Ранее американский лидер Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. Республиканец также добавил, что в будущем встреча с российским лидером состоится.