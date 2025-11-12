Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 16:16

МИД Украины: Мирные переговоры с Россией официально приостановлены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Переговорный процесс с Россией нынешнее руководство Украины оценивает как малопродуктивный. Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, сообщает The Times.

«Мирные переговоры с Россией приостановлены, потому что они в этом году завершились почти без результата», — заявил первый замглавы МИД Украины.

По его словам, достигнутый прогресс был незначительным, а сейчас диалог и вовсе прекращён. Кислица также добавил, что с лета Киев добивался от международных партнёров содействия в организации личной встречи Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным. Представитель МИД объяснил сложность ведения переговоров с российской стороной особенностями политического режима.

Песков: Россия всё ещё открыта к переговорам, но Киев не хочет общаться
Песков: Россия всё ещё открыта к переговорам, но Киев не хочет общаться

Ранее временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов также подтвердил, что Россия готова проводить стамбульские переговоры с Украиной в любое время, но Киев пока не ответил на предыдущие инициативы. Кроме того, глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что РФ выступает за продолжение переговоров с Киевом, однако контакты были прерваны именно украинской стороной, а значит ей и предстоит делать новые шаги навстречу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar