МИД Украины: Мирные переговоры с Россией официально приостановлены
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina
Переговорный процесс с Россией нынешнее руководство Украины оценивает как малопродуктивный. Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, сообщает The Times.
«Мирные переговоры с Россией приостановлены, потому что они в этом году завершились почти без результата», — заявил первый замглавы МИД Украины.
По его словам, достигнутый прогресс был незначительным, а сейчас диалог и вовсе прекращён. Кислица также добавил, что с лета Киев добивался от международных партнёров содействия в организации личной встречи Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным. Представитель МИД объяснил сложность ведения переговоров с российской стороной особенностями политического режима.
Ранее временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов также подтвердил, что Россия готова проводить стамбульские переговоры с Украиной в любое время, но Киев пока не ответил на предыдущие инициативы. Кроме того, глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что РФ выступает за продолжение переговоров с Киевом, однако контакты были прерваны именно украинской стороной, а значит ей и предстоит делать новые шаги навстречу.
