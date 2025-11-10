Залужный заявил, что Украина не согласится на мир через капитуляцию

Киев не примет соглашения, «замаскированного» под мир, но фактически означающего капитуляцию. Об этом заявил в статье для The New York Post экс-главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По его мнению, справедливым завершением конфликта с Россией будет восстановление территориальной целостности Украины и «наказание» Москвы, а также гарантии, что «ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы». Любой другой исход Залужный назвал «по меньшей мере предательством» интересов украинцев и принципов безопасности.

«Наша сила заключается не только в наших солдатах, но и в чёткости нашей цели: мир через победу, а не иллюзию», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе темпов урегулирования конфликта на Украине для его терпения «последней капли» не существует. По словам американского лидера, иногда необходимо дать сторонам «выпустить пар», прежде чем можно оценивать готовность к переговорам.