Трамп: В вопросе темпа урегулирования конфликта на Украине последней капли нет
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в вопросе темпов урегулирования на Украине для его терпения «последней капли» не существует. Об этом республиканец сообщил журналистам на борту своего самолёта по пути из Палм-Бич в Вашингтон.
«Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», — сказал хозяин Белого дома.
Так американский лидер отреагировал на вопрос о том, какие действия стали бы для него признаком неготовности Москвы к урегулированию.
Ранее Трамп заявил, что не рассматривает возможность поставки Киеву ракет Tomahawk. При этом хозяин Белого дома не исключил изменения позиции в будущем, но заверил, что в настоящее время он этого не сделает. Республиканец также исключил своё участие в обсуждении ЕС возможности конфискации активов России.
