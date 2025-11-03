Россия и США
3 ноября, 00:44

Трамп: В вопросе темпа урегулирования конфликта на Украине последней капли нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в вопросе темпов урегулирования на Украине для его терпения «последней капли» не существует. Об этом республиканец сообщил журналистам на борту своего самолёта по пути из Палм-Бич в Вашингтон.

«Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», — сказал хозяин Белого дома.

Так американский лидер отреагировал на вопрос о том, какие действия стали бы для него признаком неготовности Москвы к урегулированию.

Ранее Трамп заявил, что не рассматривает возможность поставки Киеву ракет Tomahawk. При этом хозяин Белого дома не исключил изменения позиции в будущем, но заверил, что в настоящее время он этого не сделает. Республиканец также исключил своё участие в обсуждении ЕС возможности конфискации активов России.

