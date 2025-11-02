Военкор раскрыл истинную причину угроз Трампа в отношении Нигерии
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Нигерии военным вторжением под предлогом защиты христианского населения. О причинах такого решения в Telegram-канале рассказал военкор Юрий Котенок.
«Трамп снова угрожает военным вторжением. На этот раз — Нигерии», — написал Котенок.
Военкор заявил, что риторика о преследовании христиан служит лишь прикрытием истинных целей. Он признал, что трагическая ситуация с убийствами христиан в Нигерии продолжается не первый десяток лет, однако акцентировал внимание на другом факторе — значительных запасах нефти в стране. Котенок подчеркнул, что нигерийские месторождения хотя и уступают по объёмам венесуэльским или иракским, но остаются весьма существенными по региональным меркам. По его убеждению, наличие нефтяных ресурсов автоматически создаёт предпосылки для вмешательства США, при котором формальный повод всегда находится.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп вновь выступил с обвинениями в адрес нигерийских властей, заявив о совершении ими преступлений против христианского населения. Он предупредил, что в случае отсутствия улучшений Вашингтон приостановит финансовую помощь и не исключил возможности военного вмешательства.
