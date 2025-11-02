Россия и США
2 ноября, 00:36

Шеф Пентагона Хегсет заявил о готовности США к вторжению в Нигерию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Администрация Дональда Трампа предпринимает решительные шаги в отношении ситуации в Нигерии. Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о подготовке ведомства к потенциальным силовым действиям против исламских террористов на территории африканской страны с целью защиты местных христиан.

В своём обращении, опубликованном в социальной сети X, Хегсет выдвинул категоричное требование о немедленном прекращении убийств христианского населения, поставив нигерийским властям ультиматум: «Либо правительство Нигерии защитит христиан, либо мы убьём исламских террористов».

Ранее Трамп в очередной раз обвинил власти Нигерии в преступлениях против христианского населения. Он пообещал, что Вашингтон прекратит предоставление помощи, если ситуация не изменится, и допустил возможность силовой операции.

Артём Гапоненко
