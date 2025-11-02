Трамп предупредил о возможном вторжении США в Нигерию: Это будет жёстко

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил власти Нигерии в преступлениях против христианского населения. Он пообещал, что Вашингтон прекратит предоставление помощи, если ситуация не изменится, и допустил возможность силовой операции.

В публикации в своей социальной сети Truth Social политик заявил, что если нигерийские власти «продолжат разрешать убийства христиан», то США немедленно остановят всю помощь стране. Кроме того, он поручил военному ведомству подготовить варианты действий, указав, что возможная операция «будет жёстко, быстро и ловко».

Нигерия — самая многонаселённая страна Африки, там проживают около 230 миллионов человек. На северо-востоке страны с 2009 года действует радикальная группировка «Боко Харам» стремящаяся создать исламское государство. Её деятельность (теракты, нападения, похищения) привела к массовым жертвам и гуманитарной катастрофе. Часть группировки присягнула ИГИЛ*. Несмотря на операции армии, проблема сохраняется из-за слабости госвласти и социально-экономических проблем региона.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.