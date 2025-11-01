США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sumblistaan
У берегов Венесуэлы в Карибском бассейне дислоцировано около 16 тысяч американских военнослужащих. Об этом сообщает The Washington Post (WP).
Военное присутствие США включает в себя восемь боевых кораблей и атомную подводную лодку. В операции задействована авиация, в том числе стратегические бомбардировщики B-52 и истребители F-35. Кроме того, к Венесуэле направляется авианосец Gerald R. Ford в сопровождении пяти кораблей. Экипаж ударной группы (АУГ) оценивается в 4 тысячи человек.
Ранее СМИ сообщили о подготовке Вашингтона к серии ударов по Венесуэле, якобы в связи с производством наркотиков на территории страны. Официальных подтверждений этой информации не поступало. Одновременно появились сообщения, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Однако впоследствии госсекретарь США Марко Рубио назвал эти сведения о подготовке ударов фейком. Президент США Дональд Трамп также опроверг слухи.
