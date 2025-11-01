США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы

У берегов Венесуэлы в Карибском бассейне дислоцировано около 16 тысяч американских военнослужащих. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Военное присутствие США включает в себя восемь боевых кораблей и атомную подводную лодку. В операции задействована авиация, в том числе стратегические бомбардировщики B-52 и истребители F-35. Кроме того, к Венесуэле направляется авианосец Gerald R. Ford в сопровождении пяти кораблей. Экипаж ударной группы (АУГ) оценивается в 4 тысячи человек.