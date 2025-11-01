Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 13:12

США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sumblistaan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sumblistaan

У берегов Венесуэлы в Карибском бассейне дислоцировано около 16 тысяч американских военнослужащих. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Военное присутствие США включает в себя восемь боевых кораблей и атомную подводную лодку. В операции задействована авиация, в том числе стратегические бомбардировщики B-52 и истребители F-35. Кроме того, к Венесуэле направляется авианосец Gerald R. Ford в сопровождении пяти кораблей. Экипаж ударной группы (АУГ) оценивается в 4 тысячи человек.

Бомбардировщики B-1B ВВС США в понедельник совершили пролёт возле Венесуэлы
Бомбардировщики B-1B ВВС США в понедельник совершили пролёт возле Венесуэлы

Ранее СМИ сообщили о подготовке Вашингтона к серии ударов по Венесуэле, якобы в связи с производством наркотиков на территории страны. Официальных подтверждений этой информации не поступало. Одновременно появились сообщения, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Однако впоследствии госсекретарь США Марко Рубио назвал эти сведения о подготовке ударов фейком. Президент США Дональд Трамп также опроверг слухи.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Венесуэла
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar