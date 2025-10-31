США хотят бомбить порты и аэропорты Венесуэлы ради борьбы с наркотрафиком

Администрация президента США Дональда Трампа установила цели для нанесения ударов в Венесуэле, которые якобы связаны с контрабандой наркотиков. В список попали даже аэропорты. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«По словам одного из официальных лиц, среди потенциальных целей рассматриваются порты и аэропорты, контролируемые военными, которые, предположительно, используются для контрабанды наркотиков, включая военно-морские объекты и взлётно-посадочные полосы», — сказано в материале.

В статье утверждается, что Трамп пока не принял окончательное решение об атаке, однако он согласен с представленным ему перечнем.