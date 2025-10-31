Россия и США
31 октября, 10:13

США хотят бомбить порты и аэропорты Венесуэлы ради борьбы с наркотрафиком

Обложка © freepik / wirestock

Администрация президента США Дональда Трампа установила цели для нанесения ударов в Венесуэле, которые якобы связаны с контрабандой наркотиков. В список попали даже аэропорты. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«По словам одного из официальных лиц, среди потенциальных целей рассматриваются порты и аэропорты, контролируемые военными, которые, предположительно, используются для контрабанды наркотиков, включая военно-морские объекты и взлётно-посадочные полосы», — сказано в материале.

В статье утверждается, что Трамп пока не принял окончательное решение об атаке, однако он согласен с представленным ему перечнем.

Бомбардировщики B-1B ВВС США в понедельник совершили пролёт возле Венесуэлы
Бомбардировщики B-1B ВВС США в понедельник совершили пролёт возле Венесуэлы

Ранее Трамп обвинил Венесуэлу в отправке наркотиков и нелегальных мигрантов в США. Республиканец даже анонсировал наземную операцию после нанесения ударов с кораблей. Глава страны Николас Мадуро заявил, что у армии есть пять тысяч комплексов «Игла-С». Он посоветовал Трампу не нападать на его государство.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Венесуэла
  • Мировая политика
  • Политика
