США хотят бомбить порты и аэропорты Венесуэлы ради борьбы с наркотрафиком
Администрация президента США Дональда Трампа установила цели для нанесения ударов в Венесуэле, которые якобы связаны с контрабандой наркотиков. В список попали даже аэропорты. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.
«По словам одного из официальных лиц, среди потенциальных целей рассматриваются порты и аэропорты, контролируемые военными, которые, предположительно, используются для контрабанды наркотиков, включая военно-морские объекты и взлётно-посадочные полосы», — сказано в материале.
В статье утверждается, что Трамп пока не принял окончательное решение об атаке, однако он согласен с представленным ему перечнем.
Ранее Трамп обвинил Венесуэлу в отправке наркотиков и нелегальных мигрантов в США. Республиканец даже анонсировал наземную операцию после нанесения ударов с кораблей. Глава страны Николас Мадуро заявил, что у армии есть пять тысяч комплексов «Игла-С». Он посоветовал Трампу не нападать на его государство.
