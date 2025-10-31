Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
31 октября, 18:00

Мадуро тайно обратился к Путину за военной помощью из-за угрозы Трампа

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил секретное обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной поддержке на фоне наращивания американского присутствия в Карибском регионе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы.

Венесуэльский лидер запросил у России поставки ракетных систем, радиолокационного оборудования и модернизированных самолётов. Параллельно аналогичные обращения о военной помощи и снаряжении были направлены руководству Китая и Ирана, включая письмо председателю КНР Си Цзиньпину с предложением о расширении двустороннего военного сотрудничества.

США хотят бомбить порты и аэропорты Венесуэлы ради борьбы с наркотрафиком
США хотят бомбить порты и аэропорты Венесуэлы ради борьбы с наркотрафиком

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в организации поставок наркотических веществ и незаконной миграции в Соединенные Штаты, анонсировав возможное проведение наземной операции после корабельных ударов. В ответ президент Николас Мадуро заявил о наличии у венесуэльской армии пяти тысяч зенитных ракетных комплексов «Игла-С», рекомендовав американской администрации воздержаться от военных действий против его страны.

Анастасия Никонорова
