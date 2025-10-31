Мадуро тайно обратился к Путину за военной помощью из-за угрозы Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил секретное обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной поддержке на фоне наращивания американского присутствия в Карибском регионе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы.

Венесуэльский лидер запросил у России поставки ракетных систем, радиолокационного оборудования и модернизированных самолётов. Параллельно аналогичные обращения о военной помощи и снаряжении были направлены руководству Китая и Ирана, включая письмо председателю КНР Си Цзиньпину с предложением о расширении двустороннего военного сотрудничества.