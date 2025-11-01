Рубио назвал фейком сообщения о подготовке удара США по Венесуэле

Вашингтон не готовит военных действий против Венесуэлы, заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя публикацию американского издания Miami Herald. В статье утверждалось, будто США якобы планируют удары по стране и уже ведут «активную подготовку».

«Ваши «источники», якобы «знающие ситуацию», обманули вас и заставили написать фейковую историю», – резко ответил Рубио журналистам в соцсетях.

Слухи опроверг и президент США Дональд Трамп. По его словам, подобных планов по Венесуэле у Белого дома не существует.

2 сентября 2025 года американские военные нанесли удар по катеру, который был идентифицирован как «наркосудно». Как сообщил президент США Дональд Трамп, в результате операции были ликвидированы 11 человек, представленных им как «наркотеррористы» из венесуэльской группировки Tren de Aragua. Эта организация признана террористической в США. Трамп также обнародовал в Truth Social видео с момента уничтожения катера.

Накануне СМИ сообщили, что Вашингтон готовится нанести серию ударов по территории южноамериканского государства, где якобы производятся наркотики. Официально это не подтверждалось. Тем временем журналисты заявили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидеру РФ Владимиру Путину за помощью.