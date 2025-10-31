Армию Тринидада и Тобаго привели в боевую готовность

Вооружённые силы Тринидада и Тобаго переведены в состояние полной боевой готовности. Как сообщает Trinidad Express, весь личный состав Береговой охраны получил приказ вернуться на базы до вечера пятницы.

В распространённом меморандуме подчеркивается: «Это не учения». Силы обороны страны приведены в состояние высшей оперативной готовности State One Alert Level.

Солдатам предписано прибыть на базы к 18:00 по местному времени (01:00 мск). По данным издания, эта мера переводит военных в режим ожидания для реагирования на любые потенциальные беспорядки регионального или национального масштаба.

Напряжённость возросла на фоне сообщений о том, что десантный корабль США USS Iwo Jima с группой сопровождения находится в 200 км от венесуэльского острова Ла-Орчила. Ранее СМИ, со ссылкой на источники, сообщали о возможных воздушных ударах США по территории Венесуэлы в ближайшее время, хотя президент Дональд Трамп отрицал такие планы.

Тринидад и Тобаго — островное государство в южной части Карибского моря, недалеко от побережья Венесуэлы. Это одна из самых процветающих стран региона благодаря запасам нефти и природного газа. Столица государства — Порт-оф-Спейн, население — 1,2 млн человек.