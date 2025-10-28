Венесуэла приостанавливает все газовые соглашения с Тринидадом и Тобаго

Венесуэла приняла решение о полной приостановке энергетического сотрудничества с Тринидадом и Тобаго, включая перспективные совместные газовые проекты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра нефти Венесуэлы Дельси Родригес.

Решение объясняется изменением политического курса нового правительства островного государства, которое, по оценкам Каракаса, заняло провашингтонскую позицию. Венесуэльские власти раскритиковали процедуру получения Тринидадом лицензии от США на переговоры по газовому проекту «Дракон», расценив это как вмешательство во внутренние дела. Под угрозой срыва оказалась разработка месторождения «Дракона» с запасами 4,2 трлн куб. футов газа.

«Следствием этого станет приостановка всех газовых соглашений между Венесуэлой и Тринидадом», — приводит агентство слова министра нефти Венесуэлы Дельси Родригес.

Сообщается, что Каракас планирует направить официальный запрос о прекращении действия широкого соглашения о сотрудничестве в области энергетики. Со своей стороны, премьер-министр Тринидада и Тобаго Камла Персад-Биссесар заявил, что у страны есть собственные планы по развитию экономики как в энергетическом, так и в неэнергетическом секторах.

Ранее сообщалось, что американские санкции привели к тому, что Россия стала основным поставщиком сырой нефти (нафты) для Венесуэлы, вытеснив с этой позиции западные компании. Венесуэла добывает тяжёлую нефть, для транспортировки которой по трубопроводам необходима нафта. Это было выгодно американским НПЗ, позволяя им избавляться от излишков светлых нефтепродуктов. Однако после торговой войны, инициированной Вашингтоном, Венесуэла начала искать альтернативных поставщиков, рассматривая предложения Китая, Ирана и России. В конечном итоге выбор пал на Москву.