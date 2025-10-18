Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Венесуэлу вместо США

Американские санкции сделали Россию главным поставщиком в Венесуэлу сырой нефти (нафты), хотя ранее эту нишу занимали предприятия из США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные агентства Kpler.

Венесуэла занимается добычей тяжёлой нефти, которую можно прокачивать по трубам лишь при использовании нафты, до этого поставляемую на рынок исключительно из США. Для Штатов это было выгодно, так как удавалось избавиться от лишних объёмов светлых нефтепродуктов на своих НПЗ. После торговой войны, развязанной Вашингтоном, Каракас начал искать альтернативных поставщиков, перебирая предложения Китая, Ирана и России. В итоге выбор был сделан в пользу Москвы.

«Ключевое преимущество здесь — качество, так как российская нафта — фракция тяжёлой, значительно обогащённой серой нефти, сходной с венесуэльской. Плюс более выгодная цена по сравнению с иранскими и китайскими аналогами», — рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян.

Ранее сообщалось, что Договор о стратегическом сотрудничестве России с Венесуэлой был внесён на одобрение в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Соглашение фиксирует совместную позицию стран, выступающих против односторонних санкций, которые, по мнению сторон, нарушают Устав ООН и нормы международного права. Партнёры также договорились объединить усилия в борьбе с фальсификацией истории, осуждении расизма и преступлений против человечности.