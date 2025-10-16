Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор о сотрудничестве с Венесуэлой

Договор о стратегическом сотрудничестве России с Венесуэлой был внесён на одобрение в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Данный документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года», — говорится в сообщении.

Соглашение фиксирует совместную позицию стран, выступающих против односторонних санкций, которые, по мнению сторон, нарушают Устав ООН и нормы международного права. Партнёры также договорились объединить усилия в борьбе с фальсификацией истории, осуждении расизма и преступлений против человечности. Ещё одним направлением совместной работы станет сохранение исторической памяти о периоде колониализма.

В сфере безопасности государства намерены развивать сотрудничество по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Как отмечается в тексте, такая работа будет способствовать укреплению международной стабильности и обеспечению равной безопасности для всех стран. Договор также предусматривает взаимодействие в военной области.

Значительная часть документа посвящена энергетическому сотрудничеству, включая разведку и разработку новых месторождений нефти и газа. Стороны планируют повышать эффективность действующих совместных предприятий и снижать их воздействие на окружающую среду за счёт внедрения передовых технологий. Кроме того, предусмотрено расширение взаимовыгодных операций в сфере нефтеторговли.

Отдельное внимание уделяется созданию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры. В культурно-гуманитарной сфере планируется проведение перекрёстных мероприятий и развитие спортивных связей через участие атлетов в совместных соревнованиях. Реализация этих инициатив должна укрепить двусторонние отношения по всем направлениям.

Ранее мэр города Каракаса Боливарианской Республики Венесуэла Кармен Мелендес был удостоен ордена Дружбы. В указе президента РФ Владимира Путина указано, что Мелендес оказывал значительный вклад в дело сохранения и продвижения русского языка и российской культуры за пределами страны.