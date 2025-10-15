Сектор Газа
15 октября, 19:43

Мэр Каракаса Мелендес получила орден Дружбы от Путина

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Указом президента России Владимира Путина мэр Каракаса Кармен Мелендес удостоена ордена Дружбы. Об этом стало известно из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

В документе отмечается, что награда присуждена Мелендес за ее значительный вклад в дело сохранения и продвижения русского языка и российской культуры за пределами страны.

«За большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом наградить орденом Дружбы Мелендес Риса Кармен Тересумэра города Каракаса Боливарианской Республики Венесуэла», — говорится в указе.

Ранее певец Александр Маршал был награждён орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Артист получил награду за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие российской культуры и искусства. Певец начал свою карьеру в качестве бас-гитариста и вокалиста рок-группы «Парк Горького», получившей признание в США. Помимо работы в группе, Маршал успешно занимается сольной карьерой, является заслуженным артистом России и лауреатом премии «Золотой граммофон».

