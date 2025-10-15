Певец Маршал получил орден «За заслуги в культуре и искусстве» от Путина

Российский лидер Владимир Путин наградил певца Александра Маршала (Минькова) орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном портале.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Минькова Александра Витальевича», — написано в документе.

Александр Маршал — экс-солист и бас-гитарист рок-группы «Парк Горького». Он присоединился к коллективу в 1987 году. После ухода Николая Носкова в 1990 году он стал солистом группы, которая была популярна в США и исполняла песни на английском. В 1995 году, продолжая деятельность в группе «Парк Горького», Миньков представил свой первый сольный альбом «От берега до берега», состоящий из композиций на русском языке.

Александр Маршал — заслуженный артист России (2007) и лауреат премии «Золотой граммофон». Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2017). С 2015 года ведёт на телеканале «Звезда» программу «Легенды армии».

Ранее Владимир Путин наградил орденами Мужества глав приграничных районов Курской области. Президент России наградил главу Беловского района Курской области Николая Волобуева и главу Суджанского района Алексея Спиридонова. Волобуев не покидал обстреливаемый ВСУ район, где снабжал оставшихся жителей едой, водой и предметами первой необходимости. Спиридонов, ранее возглавлявший АНО «Патриот», также хорошо известен жителям. Он лично вместе с военными помогал вывозить людей из обстреливаемых врагом населённых пунктов, подвергая себя риску. В июле этого года он был избран главой Суджанского района.