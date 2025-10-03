Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 13:10

Путин наградил педагогов — участников спецоперации

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В пятницу на базе нового концертного центра «Сириус» прошла церемония награждения, российский лидер Владимир Путин высоко оценил труд учителей, занимавшихся обучением личного состава, участвующего в СВО.

Путин наградил педагогов — участников спецоперации. Видео © Life.ru

Среди награждённых — Олег Плесовских, педагог из Тюменской области (Ильинская СОШ), удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Знак отличия «За наставничество» был вручен Светлане Степановой (учитель гимназии №53, Пензенская область) и Татьяне Тимкиной, ветерану из Омской области, представляющей общественную организацию ветеранов.

Президент также присвоил ряду деятелей образования и спорта почетные звания. Директор владивостокской спортивной школы «Бастион» Вячеслав Иванов был отмечен званием «Заслуженный работник физической культуры РФ». Почётное звание «Заслуженный учитель РФ» получили Светлана Магера (Псковская область) и Зоя Никитина (Ленинградская область).

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,1% россиян
ВЦИОМ: Путину доверяют 79,1% россиян

Также накануне президент России традиционно выступил на пленарной сессии заседания клуба «Валдай». Владимир Путин выступал 3 часа 52 минуты. О чём говорил глава государства — в материале Life.ru.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar