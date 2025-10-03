В пятницу на базе нового концертного центра «Сириус» прошла церемония награждения, российский лидер Владимир Путин высоко оценил труд учителей, занимавшихся обучением личного состава, участвующего в СВО.

Путин наградил педагогов — участников спецоперации. Видео © Life.ru

Среди награждённых — Олег Плесовских, педагог из Тюменской области (Ильинская СОШ), удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Знак отличия «За наставничество» был вручен Светлане Степановой (учитель гимназии №53, Пензенская область) и Татьяне Тимкиной, ветерану из Омской области, представляющей общественную организацию ветеранов.

Президент также присвоил ряду деятелей образования и спорта почетные звания. Директор владивостокской спортивной школы «Бастион» Вячеслав Иванов был отмечен званием «Заслуженный работник физической культуры РФ». Почётное звание «Заслуженный учитель РФ» получили Светлана Магера (Псковская область) и Зоя Никитина (Ленинградская область).