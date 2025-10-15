Сектор Газа
15 октября, 13:52

Путин наградил орденами Мужества глав приграничных районов Курской области

Обложка © VK / Николай Волобуев

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества главу Беловского района Курской области Николая Волобуева, который был ранен в мае в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Во время визита в Курскую область нашего президента Владимира Путина он дал мне поручение представить к государственным наградам тех, кто в трудный для своей малой Родины час не остался в стороне — настоящих государевых людей!... Глава Беловского района Николай Волобуев и глава Суджанского района Алексей Спиридонов удостоены ордена Мужества», — пояснил Хинштейн.

Как уточнил губернатор, Волобуев не покидал обстреливаемый ВСУ район, где снабжал оставшихся жителей едой, водой и предметами первой необходимости. Алексей Спиридонов, ранее возглавлявший АНО «Патриот», также хорошо известен жителям. Он лично вместе с военными помогал вывозить людей из обстреливаемых врагом населённых пунктов, подвергая себя риску. В июле этого года он был избран главой Суджанского района.

В знак признания мужества и самоотверженности Путин также наградил государственными наградами ряд врачей, депутатов и волонтёров. В числе отмеченных – врачи из Обоянской и Рыльской центральных районных больниц, руководители Рыльского, Глушковского и Льговского районов Курской области, депутат областной Думы, главный врач Рыльской ЦРБ и глава Гирьянского сельсовета. Им были вручены медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, «За спасение погибавших» и медаль Луки Крымского. Кроме того, 21 человек получил Почётную грамоту президента РФ, а 18 – благодарность президента.

Ранее Life.ru сообщал, что в военном госпитале в Волгограде состоялась церемония награждения участников СВО и медицинского персонала, которую провёл заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Военнослужащие получили ордена Мужества и боевые медали за проявленную отвагу, а медики были отмечены наградами «За помощь и милосердие» за успешную реабилитацию раненых.

Мария Любицкая
