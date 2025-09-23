Горемыкин вручил награды бойцам СВО и медработникам в госпитале в Волгограде

В Волгоградском военном госпитале состоялась церемония награждения участников специальной военной операции (СВО), проходящих курс лечения и реабилитации, а также медицинского персонала, оказывающего им помощь. Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин лично вручил награды, подчеркнув неоценимый вклад бойцов и медиков в защиту страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Видео © Минобороны России

«Заместитель министра обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин наградил военнослужащих — участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию, медицинский персонал и волонтёров в военном госпитале в Волгограде», — сказано в заявлении ведомства.

В ходе визита Горемыкин выразил военнослужащим благодарность от имени министра обороны Андрея Белоусова, отметив их мужество, храбрость, стойкость и отвагу. Замглавы МО подчеркнул, что они являются настоящими защитниками Отечества, и их труд, бойцовские качества и верность присяге вызывают гордость.

За проявленные отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия». Медперсонал госпиталя за личные заслуги в восстановлении и реабилитации военнослужащих был награждён медалями Минобороны «За помощь и милосердие».