Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 03:07

Горемыкин вручил награды бойцам СВО и медработникам в госпитале в Волгограде

В Волгоградском военном госпитале состоялась церемония награждения участников специальной военной операции (СВО), проходящих курс лечения и реабилитации, а также медицинского персонала, оказывающего им помощь. Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин лично вручил награды, подчеркнув неоценимый вклад бойцов и медиков в защиту страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Видео © Минобороны России

«Заместитель министра обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин наградил военнослужащих — участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию, медицинский персонал и волонтёров в военном госпитале в Волгограде», — сказано в заявлении ведомства.

В ходе визита Горемыкин выразил военнослужащим благодарность от имени министра обороны Андрея Белоусова, отметив их мужество, храбрость, стойкость и отвагу. Замглавы МО подчеркнул, что они являются настоящими защитниками Отечества, и их труд, бойцовские качества и верность присяге вызывают гордость.

За проявленные отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия». Медперсонал госпиталя за личные заслуги в восстановлении и реабилитации военнослужащих был награждён медалями Минобороны «За помощь и милосердие».

Мурашко наградил начальника отдела Минздрава за спасение мужчины в московском метро
Мурашко наградил начальника отдела Минздрава за спасение мужчины в московском метро

Ранее восемь сотрудников скорой помощи Белгородской области получили государственные награды за высокий профессионализм и самоотверженность при спасении людей в экстремальных условиях. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Шестерых сотрудников из Белгородского и Борисовского районов представили к наградам за героизм во время атаки украинских дронов-камикадзе 6 мая 2024 года в районе села Берёзовка. Тогда под удар попали автомобили скорой помощи и гражданский транспорт, в результате чего погибли семь мирных жителей, 42 человека, включая троих детей, получили ранения.

BannerImage

Обложка © Минобороны России

Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar