Путин представил к медалям восемь медиков из Белгородской области

Восемь сотрудников скорой помощи Белгородской области получили государственные награды за высокий профессионализм и самоотверженность при спасении людей в экстремальных условиях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить <...> медалью «За храбрость» ІІ степени Масленко Оксану Анатольевну — фельдшера Южной подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области», — сказано в документе.

Семеро медработников были удостоены медали «За спасение погибавших». В наградной список вошли фельдшер Центральной станции Гаджитураб Аразов, водитель и фельдшер Ракитянского поста Борисовской подстанции Сергей Балабанов и Андрей Гарагуля, медицинская сестра Борисовской подстанции Александра Однорал, врач Южной подстанции Александр Петров, а также фельдшеры Шебекинской подстанции Александр и Юлия Ткачёвы.

По информации регионального правительства, шестерых сотрудников из Белгородского и Борисовского районов представили к наградам за героизм во время атаки украинских дронов-камикадзе 6 мая 2024 года в районе села Берёзовка. Тогда под удар попали автомобили скорой помощи и гражданский транспорт, в результате чего погибли семь мирных жителей, 42 человека, включая троих детей, получили ранения.

Семейная пара Ткачёвых, как сообщили в правительстве, выехала к пострадавшим в Шебекинском округе после атаки дрона, попала под повторный удар и, несмотря на собственные ранения, продолжала оказывать медицинскую помощь пострадавшим.