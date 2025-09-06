Мессенджер MAX
6 сентября, 18:39

Путин представил к медалям восемь медиков из Белгородской области

Обложка © Life.ru

Восемь сотрудников скорой помощи Белгородской области получили государственные награды за высокий профессионализм и самоотверженность при спасении людей в экстремальных условиях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить <...> медалью «За храбрость» ІІ степени Масленко Оксану Анатольевну — фельдшера Южной подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области», сказано в документе.

Семеро медработников были удостоены медали «За спасение погибавших». В наградной список вошли фельдшер Центральной станции Гаджитураб Аразов, водитель и фельдшер Ракитянского поста Борисовской подстанции Сергей Балабанов и Андрей Гарагуля, медицинская сестра Борисовской подстанции Александра Однорал, врач Южной подстанции Александр Петров, а также фельдшеры Шебекинской подстанции Александр и Юлия Ткачёвы.

По информации регионального правительства, шестерых сотрудников из Белгородского и Борисовского районов представили к наградам за героизм во время атаки украинских дронов-камикадзе 6 мая 2024 года в районе села Берёзовка. Тогда под удар попали автомобили скорой помощи и гражданский транспорт, в результате чего погибли семь мирных жителей, 42 человека, включая троих детей, получили ранения.

Семейная пара Ткачёвых, как сообщили в правительстве, выехала к пострадавшим в Шебекинском округе после атаки дрона, попала под повторный удар и, несмотря на собственные ранения, продолжала оказывать медицинскую помощь пострадавшим.

Ранее награды от Владимира Путина получили многодетные семьи. Честь была оказана семействам из 12 регионов за вклад в укрепление семейных ценностей.

Юрий Лысенко
