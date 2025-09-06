Путин наградил Долину и Лепса орденами

Президент РФ Владимир Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, а также Григория Лепса орденом Дружбы. Соответствующий указ уже подписан российским лидером, его текст опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

«О награждении государственными наградами РФ орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Долину Ларису Александровну — заведующую кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры», — отмечается в документе.

Лепсу орден вручается за огромный вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за плодотворную деятельность на благо нашего государства.