6 сентября, 14:29

Путин наградил Долину и Лепса орденами

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Президент РФ Владимир Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, а также Григория Лепса орденом Дружбы. Соответствующий указ уже подписан российским лидером, его текст опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

«О награждении государственными наградами РФ орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Долину Ларису Александровну — заведующую кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры», — отмечается в документе.

Лепсу орден вручается за огромный вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за плодотворную деятельность на благо нашего государства.

Путин наградил членов Русского географического общества орденами и медалями

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении курских медиков, проявивших исключительный профессионализм и стойкость в сложных, экстремальных условиях. Особая почётная грамота была вручена Елене Юрьевне Гавриковой, старшей медицинской сестре территориального центра медицины катастроф Курской областной многопрофильной клинической больницы, за безупречное выполнение обязанностей и самоотверженность при оказании помощи в критических ситуациях.

