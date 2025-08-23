Путин наградил членов Русского географического общества орденами и медалями

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских специалистов — членов Русского географического общества (РГО). Текст документа размещён на официальном портале правовых актов.

В числе отмеченных — Николай Касимов, руководящий кафедрой в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, который получил орден Александра Невского за вклад в охрану историко-культурного и природного наследия страны и активное участие в работе общества. Первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров и заведующая научным архивом Мария Матвеева были удостоены ордена Почёта.

Сотрудники руководящего состава РГО — Сергей Корлыханов, Сергей Блощук, Анастасия Сучкова, а также Пётр Гладышев, Александр Глухов и Анастасия Кадргулова — получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Медаль «За труды в культуре и искусстве» присуждена Екатерине Подковыриной, директору департамента информационного и медиаобеспечения исполнительной дирекции общества. Кроме того, почётное звание «Заслуженный географ РФ» присвоено декану географического факультета МГУ Сергею Добролюбову, директору Хакасского заповедника Виктору Непомнящему и президенту Музея мирового океана Светлане Сивковой.