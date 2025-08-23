Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 01:31

Путин наградил членов Русского географического общества орденами и медалями

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских специалистов — членов Русского географического общества (РГО). Текст документа размещён на официальном портале правовых актов.

В числе отмеченных — Николай Касимов, руководящий кафедрой в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, который получил орден Александра Невского за вклад в охрану историко-культурного и природного наследия страны и активное участие в работе общества. Первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров и заведующая научным архивом Мария Матвеева были удостоены ордена Почёта.

Сотрудники руководящего состава РГО — Сергей Корлыханов, Сергей Блощук, Анастасия Сучкова, а также Пётр Гладышев, Александр Глухов и Анастасия Кадргулова — получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Медаль «За труды в культуре и искусстве» присуждена Екатерине Подковыриной, директору департамента информационного и медиаобеспечения исполнительной дирекции общества. Кроме того, почётное звание «Заслуженный географ РФ» присвоено декану географического факультета МГУ Сергею Добролюбову, директору Хакасского заповедника Виктору Непомнящему и президенту Музея мирового океана Светлане Сивковой.

Мечта сбылась: Уральская семья с десятью детьми провела отпуск в Сочи по приглашению Путина
Мечта сбылась: Уральская семья с десятью детьми провела отпуск в Сочи по приглашению Путина

А ранее Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации двум сотрудникам госкорпорации «Росатом». Согласно указу, звание получили замгендира и директор филиала Калининской АЭС в Тверской области Игнатов Виктор Игоревич и токарь Чепецкого механического завода в Удмуртской Республике Караваев Андрей Алексеевич.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Новости науки
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar