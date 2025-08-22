Путин присвоил звание Героя Труда России двум сотрудникам Росатома
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации двум сотрудникам госкорпорации «Росатом». Об этом сообщается на портале правовых актов.
Согласно указу, звание получили заместитель генерального директора и директор филиала Калининской атомной станции в Тверской области Игнатов Виктор Игоревич и токарь Чепецкого механического завода в Удмуртской Республике Караваев Андрей Алексеевич.
А ранее российский президент рассказал о ведущей роли России в разработках термоядерного синтеза. По его словам, страна занимает передовую позицию в мировом научном сообществе в этой области, а накопленные знания уже применяются для создания прикладных решений в различных сферах.