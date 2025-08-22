Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 20:24

Путин присвоил звание Героя Труда России двум сотрудникам Росатома

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации двум сотрудникам госкорпорации «Росатом». Об этом сообщается на портале правовых актов.

Согласно указу, звание получили заместитель генерального директора и директор филиала Калининской атомной станции в Тверской области Игнатов Виктор Игоревич и токарь Чепецкого механического завода в Удмуртской Республике Караваев Андрей Алексеевич.

Путин: При Трампе в отношениях России и США забрезжил свет
Путин: При Трампе в отношениях России и США забрезжил свет

А ранее российский президент рассказал о ведущей роли России в разработках термоядерного синтеза. По его словам, страна занимает передовую позицию в мировом научном сообществе в этой области, а накопленные знания уже применяются для создания прикладных решений в различных сферах.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росатом
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar