Путин: При Трампе в отношениях России и США забрезжил свет
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский президент Владимир Путин оценил отношения между Москвой и Вашингтоном как рекордно низкие, но с приходом американского лидера Дональда Трампа к власти появился «свет в конце туннеля». Об этом глава государства сообщил на встрече со специалистами атомной отрасли в Сарове.
Встреча Путина со специалистами. Видео © Life.ru
«Что касается наших отношений с Соединёнными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. <...> Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце туннеля всё-таки замаячил», — заявил Путин.
Глава государства также отметил, что диалог между странами продолжается на разных уровнях: от взаимодействия министерств и ведомств до контактов компаний. Он подчеркнул, что уже сделанные шаги носят начальный характер, но способны заложить основу для восстановления сотрудничества.
Напомним, Путин прибыл в Российский федеральный ядерный центр в Сарове Нижегородской области для встречи с молодыми специалистами. Он возложил цветы к монументу советскому физику Юлию Харитону. А ранее президент отметил, что у России нет «недружественных» стран, но есть «недружественные элиты».