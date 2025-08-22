Мессенджер MAX
22 августа, 19:51

Путин: При Трампе в отношениях России и США забрезжил свет

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин оценил отношения между Москвой и Вашингтоном как рекордно низкие, но с приходом американского лидера Дональда Трампа к власти появился «свет в конце туннеля». Об этом глава государства сообщил на встрече со специалистами атомной отрасли в Сарове.

Встреча Путина со специалистами. Видео © Life.ru

«Что касается наших отношений с Соединёнными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. <...> Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце туннеля всё-таки замаячил», — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что диалог между странами продолжается на разных уровнях: от взаимодействия министерств и ведомств до контактов компаний. Он подчеркнул, что уже сделанные шаги носят начальный характер, но способны заложить основу для восстановления сотрудничества.

Путин сообщил, что российские атомщики создали прочный ядерный щит страны
Напомним, Путин прибыл в Российский федеральный ядерный центр в Сарове Нижегородской области для встречи с молодыми специалистами. Он возложил цветы к монументу советскому физику Юлию Харитону. А ранее президент отметил, что у России нет «недружественных» стран, но есть «недружественные элиты».

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
  • Нижегородская область
