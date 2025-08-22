Путин: При Трампе в отношениях России и США забрезжил свет

Российский президент Владимир Путин оценил отношения между Москвой и Вашингтоном как рекордно низкие, но с приходом американского лидера Дональда Трампа к власти появился «свет в конце туннеля». Об этом глава государства сообщил на встрече со специалистами атомной отрасли в Сарове.

Встреча Путина со специалистами. Видео © Life.ru

«Что касается наших отношений с Соединёнными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. <...> Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце туннеля всё-таки замаячил», — заявил Путин.