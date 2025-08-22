Путин сообщил, что Россия лидирует в разработках термоядерного синтеза
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил о ведущей роли страны в разработках термоядерного синтеза. Об этом глава государства рассказал во время встречи с сотрудниками атомной отрасли в нижегородском Сарове.
Российский лидер отметил, что накопленные научные и технологические заделы уже применяются для создания прикладных решений в различных сферах. По его словам, Россия занимает передовую позицию в мировом научном сообществе в этой области.
«Благодаря сформированным заделам разработки в этой сфере уже используются для создания целого спектра прикладных решений, а Россия находится здесь на переднем крае знаний и технологий», — сообщил Путин.
Напомним, президент прибыл в Саров в Нижегородской области для встречи с губернатором региона и со специалистами атомной отрасли. Ранее Владимир Путин заявил, что отечественные специалисты атомной отрасли обеспечили создание надёжного ядерного щита государства и первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо страны и всего человечества.