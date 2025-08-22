Путин сообщил, что Россия лидирует в разработках термоядерного синтеза

Президент России Владимир Путин заявил о ведущей роли страны в разработках термоядерного синтеза. Об этом глава государства рассказал во время встречи с сотрудниками атомной отрасли в нижегородском Сарове.

Российский лидер отметил, что накопленные научные и технологические заделы уже применяются для создания прикладных решений в различных сферах. По его словам, Россия занимает передовую позицию в мировом научном сообществе в этой области.