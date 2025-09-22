Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 09:53

Мурашко наградил начальника отдела Минздрава за спасение мужчины в московском метро

Начальника отдела Минздрава, спасшего мужчину в московском метро, наградили

Обложка © Предоставлено Life.ru

Обложка © Предоставлено Life.ru

Начальник отдела Минздрава России Николай Сидоренко, оказавший помощь мужчине в московском метропрлитене, был удостоен награды. Министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил ему признательность за мужество и оперативность, проявленные при спасении жизни.

Напомним, о героическом поступке начальника отдела Минздрава Николая Сидоренко стало известно 18 сентября. На станции метро «Площадь Революции» он оперативно среагировал, когда молодой человек упал на рельсы. Сидоренко немедленно связался с дежурным и подал сигналы машинисту, что позволило остановить поезд в последний момент, когда до пострадавшего оставались считанные сантиметры. Затем, вместе с другими свидетелями, он помог молодому человеку подняться на платформу.

Россиянка сдала клетки костного мозга и спасла жизнь 8-летней девочке с лейкемией
Россиянка сдала клетки костного мозга и спасла жизнь 8-летней девочке с лейкемией

Ранее Life.ru рассказывал, как спасти мужчину в предынфарктном состоянии удалось Михаилу Мурашко. Глава Минздрава летел в Ханой в командировку ради деловой встречи с руководством Вьетнама. В итоге в течение часа Мурашко лично стабилизировал состояние пассажира прямо на борту самолёта.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Михаил Мурашко
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar