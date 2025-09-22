Мурашко наградил начальника отдела Минздрава за спасение мужчины в московском метро

Напомним, о героическом поступке начальника отдела Минздрава Николая Сидоренко стало известно 18 сентября. На станции метро «Площадь Революции» он оперативно среагировал, когда молодой человек упал на рельсы. Сидоренко немедленно связался с дежурным и подал сигналы машинисту, что позволило остановить поезд в последний момент, когда до пострадавшего оставались считанные сантиметры. Затем, вместе с другими свидетелями, он помог молодому человеку подняться на платформу.